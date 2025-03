Mas tivemos participações curiosas como a do ex-presidente José Sarney (a lenda do MDB), do Ricardo Barros (ex-líder do governo Bolsonaro na Câmara frigorífica e que é do PP do Ciro Nogueira. Sim, o Ciro que não quer ver o Lula nem pintado de verde militar) e Luciano Bivar (ex-presidente do União Brasil).

Também (como contou o Igor Gadelha, do Metrópoles) estavam por lá, Antonio Denarium (o governador de Roraima, do PP) que já tretou com o presidente, mas que hoje foi colocado no palanque principal da cerimônia e João Henrique Caldas (prefeito de Maceió, do PL de Bolsonaro). Mas este último só estava no rolê porque quer emplacar a tia como ministra do STJ (o Superior Tribunal de Justiça). Um beija-mão a mais não vai arrancar pedaço, né?

Ai, Tixa, sua intrigueira.

Alcolumbre, a estrela de Davi do Senado, e Hugo Motta dos Conchaves estavam lá sentadinhos no palco. Está sabendo direitinho os apelidos, hein, darling? Mas esses não contam, pois podem alegar que foi por conta do protocolo de relações entre os Poderes.

Falando em dinheiro na cueca