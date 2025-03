Ritmo, é ritmo de festa, digo, eleição

Vendedores de emendinhas

E a primeira turma do Supremo (aquela do Xandão, Zanin & cia) tornou réus dois deputados e um suplente acusados de venderem emendinhas parlamentares para um prefeito do interior do Maranhão pela bagatela de 1,6 milhão de realezas. Todos do PL, partido do Bolsonaro. Josimar Maranhãozinho, Pastor Gil e o suplente Bosco Costa negam as acusações, por supuesto.

Levando ferro

E Trump confirmou que vai rolar logo mais, à meia-noite, a tarifa de 25% sobre aço e alumínio de todos os parceiros comerciais, inclusive o Brasil. E olha a treta: metade das exportações de aço do Brasil vão para os EUA.