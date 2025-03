Pout Pourri

Falando em Tarcísio, o homem que muitos querem ver concorrendo à presidência pelo visto se ligou que tem que começar a caminhar com as próprias pernas e conquistar a galera nas redes. Desde o começo do ano o Thorcísio (obrigado, Dani, pelo apelido novo) tem feito posts mais engraçados para tentar engajar. Teve desde Chapolin Colorado até Power Rangers. (Será que estão fazendo aula com o Alckmin?)

Tudo para tentar conquistar a galera mais jovem. Só que tem muito chão para andar, digo, likes para conquistar. Tarcísio têm uns 10% de interação, enquanto Lula tem uns 35% e Bolsonaro mais de 50%.

Tentando hidratar o cabelo

E Lula segue levantando a bola do Haddad, nosso Fernandinho cabelo e ministro da Fazenda. Isso porque o ministro anda tomando bordoada de todos os lados, inclusive de dentro do seu partido (o PT), e já não tem nem mais o brilho no cabelo. Até a Gleisi narizinho que só dava pontapé quando falava do Haddad, resolveu elogiá-lo durante a sua posse como ministra das Relações Institucionais, essa semana.

Hoje, durante um evento, Lula disse que Haddad é o "responsável pelos acertos das coisas que estão acontecendo de forma benéfica na economia brasileira". Humm. Mas também deu aquela cutucada básica dizendo que o seu ministro "nem sempre é o mais feliz quando pega o microfone", e que precisa "passar charme". Ou seja, precisa bater o cabelo para melhorar na foto, companheiro Haddad.