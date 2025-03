Os anões do Orçamento estão voltando?

E as indicações serão controladas pela CMO (Comissão Mista de Orçamento), que é composta por deputados e senadores. Hum, Tixa, mui transparente!

Ah, mas eles desistiram da criação da Secretaria Especial de Orçamento Público, que ficaria sob o chapéu de Alcolumbre, a estrela de Davi do Senado, e que na prática, acabaria com as consultorias legislativas independentes, que foram responsáveis por apontar as tretas e a falta de transparência, por exemplo, do Orçamento Secreto e das emendas Pix.

Essas consultorias independentes são formadas por técnicos concursados que não têm que beijar a mão dos deputados e senadores. (Só se quiserem muito.) Elas que soltaram notas críticas aos projetos que o Congresso aprovou, para tentar ajustar às regras determinadas pelo Supremo.

E se colocarem essas consultorias para escanteio pode rolar um vale a pena ver de novo. Como assim, Tixa? Há 30 anos, direto do túnel do tempo, existiram os anões do Orçamento, darling. Eles eram um grupo de parlamentares baixinhos, integrantes da Comissão de Orçamento do Congresso e que faziam o quê? Cobravam propina de prefeitos e empreiteiras para incluir obras no Orçamento da União e, claro, desviavam a grana por meio de empresas e entidades fantasmas. Tixa do céu, se fosse o Pacheco não poderia ser anões, né? Ai, darling, só rindo pra não chorar.

Daí, rolou uma CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito), teve gente que foi cassada e como resultado criaram as tais consultorias independentes, para tentar acabar com a farra.

É, pegou mal e Davi desistiu de criar a tal Secretaria, mas ele segue empenhado em derrotar o Golias, digo, o Supremo.