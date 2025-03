Os leões que Lula vai ter que domar

É que saiu a prévia do Banco Central dizendo que o PIB vai crescer mais do que o esperado no trimestre. O Trump também está ajudando porque ele apronta tanto que daí o dólar desvaloriza e o real se dá bem. Sem contar que a China anunciou medidas de estímulo para compensar as tarifas do Trump. Seriam ventos novos? (Mas sempre tem um novo aumento de juros previsto para a próxima reunião do comitê de política monetária, o tal Copom.)

Vai ter emendas?

Assim que o projeto adentrar o Congresso é que são elas. Ou ela. Gleisi Narizinho Hoffmann, a nova desarticuladora geral da República, vai ter que mostrar que chegou para resolver o que o Padilha não conseguiu. Será que Lula está bem na foto com Alcolumbre e Motta? Vai ter problema de novo nas emendas?

Abre parênteses. O PSOL já entrou com processo no Supremo questionando a nova regulamentação da liberação das emendas, pois os nobres congressistas continuam tentando driblar a transparência. Fecha parênteses.

Vale notar que o governo sequer conseguiu aprovar o Orçamento deste ano (que deveria ter sido votado no ano passado) e o relator já diz que deve ficar para abril. A Câmara ainda nem fechou quem vai comandar qual comissão na Câmara. E a disputa agora é sobre quem vai relatar o orçamento do próximo ano. Isso mesmo, o de agora nem foi votado e o pessoal já quer saber quem vai ter o poder do dindim público no próximo ano. (Vai ter eleição!)