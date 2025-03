Xandão deixa Dudu Bolsonaro no vácuo

Quando era candidato, Trump prometeu que acabaria com as guerras todas com dois telefonemas. Dois meses depois de ter assumido, ele passa três horas no telefone com o Putin e consegue um: ok, vou parar de atacar a infraestrutura energética da Ucrânia. Mas nada de cessar-fogo.

Já o Bibi Netanyahu de Israel, que tinha negociado um cessar-fogo com o Biden (o ex dos americanos), resolveu botar fogo no rolê e matou mais algumas centenas de palestinos na Faixa de Gaza.

Quero acordar, BRASEW!!!

