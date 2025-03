Desvendando o debate franco e verdadeiro da Gleisi

Silveira, o ministro Alexandrinho das Minas e Energia, caiu na desgraça do líder poderoso do Senado, Davi Alcolumbre. A coluna do Lauro Jardim revelou que Alcolumbre não poderia ter sido mais claro para Lula: Silveira tem que cair. Mas o Lula ama o Silveira (não sabemos por quê). Mas tem um monte de empresários do ramo da energia que também ama o Silveira.

O problema para Silveira é que Alcolumbre já deu amostras de que não tem pudor nenhum em segurar quanto tempo for preciso qualquer andamento de pautas que interessam ao governo. Agora é que vamos ver quais empresários são mais poderosos.

Enquanto isso, Silveira tenta fazer algum agrado para Alcolumbre e hoje criticou o presidente do Ibama que fica segurando a decisão final sobre a liberação da exploração do petróleo no Foz do Amazonas. Caso estejam perdidos, Alcolumbre quer porque quer fazer a tal exploração porque será lá na região do seu Amapá.

Patrimônio supremo

O UOL revelou hoje que dois bolsonaristas radicais, incentivados por Dudu Bolsonaro, o filho 03, estão fazendo um grande levantamento sobre o patrimônio dos ministros supremos em solo estrangeiro. Se rolar, querem que Trump aplique sanções contra os ministros.