Trump pode ser um péssimo aliado nas eleições

E a mais nova (já velha) do Trump é a tal taxação de 25% que vira e mexe chega a um novo produto. Nesta semana foi para os automóveis. A França e a Alemanha estrilaram. O Canadá anunciou um fundo de proteção aos trabalhadores. A Folha noticiou que já existe a intenção de taxar tudo do Brasil.

Diretamente do Japão, Lula disse que vai reclamar na Organização Mundial do Comércio (OMC). Mas ele mesmo já sabe que essa tal organização e nada, em tempos de Trump, é a mesma coisa. A solução, segundo Lula, é então taxar de volta.

Mas a desaprovação do governo Trump certamente está atrelada a quantidade absurda de notícias. Desde a mudança radical da posição americana em relação à guerra da Ucrânia (com os flertes com Putin), até a deportação em massa de imigrantes, passando pelo Elon Musk mandando e desmandando.

Lula também está mal na foto

Assim como já mostraram os zilhões de pesquisas nos últimos tempos, o Ipespe também indica que a desaprovação do governo Lula segue em alta. Os mesmos 54% de Trump. Outro dado da pesquisa mostra que 58% acreditam que a economia está no caminho errado. Not good, como diria Trump.