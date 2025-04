Todos contra Trump. Até bolsonaristas!

E o homem é, praticamente, um rei Midas, darling. Que homem! Ele ficou sócio da Ambipar, a Ambipar subiu 1.000%. Ele ficou sócio da Oncoclínicas, a ação dobrou de tamanho. Ele anunciou que estava vendendo 49% do seu banco (o Master) por R$ 2 bilhões para o BRB, a ação do BRB dobrou de valor em um dia. É ele tocar na ação e ela vira ouro. Coisa de fazer inveja a Naji Nahas, Edemar Cid Ferreira, Ricardo Mansur, dizem as más línguas. Eita gente que tem inveja!

Além do Congresso, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios resolveu abrir um inquérito para investigar a compra das ações do Master pelo BRB.

O Paraguai resolveu chamar o embaixador brasileiro no país para saber que história é essa de um hacker do governo brasileiro espionando os paraguaios para negociar a energia de Itaipu. A notícia foi dada ontem pelo UOL, com base em um depoimento de um funcionário da Abin, em um processo que investigava a Abin paralela do Bolsonaro. A espionagem começou no governo Bolsonaro e adentrou no governo Lula. O governo Lula diz que acabou com o rolê logo no começo do mandato.

