Felipe Lima ou Gusttavo Neto?

E o Lula que defendeu a Marina Silva (conhecida aqui como DaSsilvaSsauro porque a Tixa não resiste a um silva sem Ssauro)? Quem te viu e quem te vê, hein, companheiro? Nosso presidente, que nunca antes na História, foi jantar na casa do presidente do senado com mais um monte de senadores. Chegou lá e a galera estava no veneno por conta da história da exploração do petróleo no Foz do Amazonas e pela demora do Ibama em resolver a pendenga ambiental. Lula disse que entendia a postura de Marina.

Nas favelas

O Supremo chegou a um consenso para aprovar um plano de ação para o combate à letalidade policial em operações nas favelas. Os supremos entenderam que o governo do Rio tomou algumas medidas e tal. Mas os ministros determinaram novas medidas. O Rio terá que apresentar plano concreto para retomada do território dominado pelo crime organizado e milícias (boa sorte com isso). Também determinou que a Polícia Federal investigue crimes com repercussão interestadual e internacional ocorridos no Rio.

Trumpices