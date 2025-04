"Haverá sangue."

"Para selar o negócio, Arthur Lira pegou um financiamento de R$ 7 milhões no Banco de Brasília (BRB), o que indica que ele deu R$ 3 milhões de entrada. Simulações apontam que o deputado deverá arcar com parcelas de mais de R$ 100 mil por mês para honrar o compromisso financeiro."

Esta é a matéria de Paulo Capelli no site Metrópoles, mostrando que o Lira comprou uma mansão de R$ 10 milhões com o dindim amigo do BRB. O Arthurzito ganha menos da metade do valor da parcela como deputado, mas claro que ele é um empresário bem sucedido do ramo do agro e dos eventos. Só sei que o Paulo conta que o valor da mansão é o dobro do valor em bens e dinheiro que Lira tinha há três anos. Saiu bem da presidência da Câmara frigorífica, hein, Arthurzito?

A propósito, o BRB é aquele mesmo banco que anunciou a compra de 49% das ações com direito a voto do banco Master, aquele outro banco polêmico, exótico, essas coisas.

Chega de aspas por hoje, BRASEW. Bora para o fim de semana.

