Anistia: doing the Egyptian

Trumpices

Trump taxou todo mundo. A China contra-atacou: "Ok, vamos taxar também". Aí, o Trump atacou o contra-ataque e disse que ia aumentar a taxa da China. Só sei que teve até editorial em jornal oficial do Partido Comunista Chinês dizendo que Pequim não está mais "se iludindo" com a possibilidade de um acordo. Basicamente, darling, a China está dizendo que vai para a guerra.

E eu aqui só doing the egyptian, BRASEW.

Você já conhece a Tixa News?

Política contada de um jeito leve e divertido é aqui com a Tixa, darling. Todo dia, ou melhor, toda noite, o que acontece na política brasileira chega no seu canal preferido com o boletim #éNoiteNaCidade. Clique em LEIA MAIS e venha nos conhecer, darling!