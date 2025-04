Orçamento secreto: o ministro de Lula que não caía, caiu

Juscelino, que é Filho mas não do Kubitschek, caiu. A Starlink ganhou. O Musk Siberiano praticamente chamou o Trump de idiota (ok, foi seu conselheiro). O PL botou modelos pela anistia (mulheres objetos?). Foi-se a segurança pública. Tudo isso aqui no melhor resumo da política de todo o seu dia.

Queda

Oficialmente, Juscelino Filho pediu demissão, mas todo mundo sabe que no fundo, no fundo, caiu mesmo. Parecia que ele jamais cairia. Teve uma época logo no começo do governo Lula que era uma denúncia atrás de outra denúncia.

Olha o tamanho da capivara de Juscelino reveladas durante o tempo em que esteve como ministro das Comunicações e que mesmo assim não o derrubaram de jeito nenhum: