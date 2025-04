Trump empenhado na Terceira Guerra Mundial

Enquanto o Thorcísio diz que as tarifas do Trump desarrumam um pouco o comércio internacional, as bolsas derreteram. Foi tanta perda nos Estados Unidos que tem muita gente dizendo que foi isso que fez Trump recuar. Só sei que hoje cedo Trump disse que era tempo de comprar e de tarde anunciou o recuo nas tarifas. Um dos índices de ações da bolsa americana subiu quase 10% depois do recuo. 10% em um índice de ações da bolsa americana é coisa demais, darling.

Cassaram o Glauber

A Comissão de Ética da Câmara votou pela cassação do mandato do Glauber Braga do PSOL, porque ele deu uns chutes no Kim Kataguiri. Ele disse que vai levar ao limite do limite e vai fazer greve de fome. O caso ainda será votado no Plenário da Câmara.

Rui, Rui