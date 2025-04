Sai o ministro do Davi, entra o ministro do Davi

Pedro Lucas Fernandes é deputado federal, líder do União Brasil na Câmara, filho de político, família amiga do Sarney, da ala governista do União Brasil, tem apenas 45 anos. Mas o crème de la crème para o governo é que Pedro Lucas foi presidente de uma agência do governo do Maranhão durante o governo de quem? Quem? Do nosso ex-ministro vingador e agora ministro Supremo, Dino DaSsilvassauro, o Flávio Dino (não adianta o dassilvassauro sempre vai junto).

Vai um dinheiro aí?

Imagem: Arte: TixaNews

Saiu! Depois de um cabo de guerra básico entre os poderes por causa das emendas parlamentares, o Orçamento de 2025 finalmente foi sancionado por Lula (com mais de três meses de atraso). A previsão é que as contas do governo fechem no azul, com um superávit de R$ 14,5 bilhões. (Mas sabe como é contabilidade né? Dois mais dois é cinco. Isso daí foi por conta de uma conta com pagamento de precatórios que poderá ser excluída da conta.) Aff!

Uma coisa ficou garantida: mais de 50 bi de realezas para as emendinhas parlamentares (aquelas das tretas com o supremo Dino). Mas se você não sabe o que é esse orçamento público, precisa conferir o nosso Pedro, que não é Lucas e sim Perdido no Mundo da Política explicando tudo.

