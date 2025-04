Um cavalo de pau na anistia

A semana começou com Bolsonaro pedindo anistia e com Hugo Motta dos Conchaves dizendo que a anistia não era prioridade. Está terminando com o Planalto concordando com uma meia anistia e notícias de que Motta está negociando a tal meia anistia. Calma, calma, calma, BRASEW. A gente explica tudo e ainda conta sobre o machismo do Lula (gente, o que acontece?), sobre os chineses seguindo na guerra e dizendo que Trump é uma piada e o Bolsonaro internado (com a reação inusitada do Caiado).

O rolê da anistia é o seguinte: era quinta de noite e de repente, não mais que de repente, a Gleisi Narizinho (que é a desarticuladora geral da República, digo, articuladora) disse que achava que falar de anistia ou mediação de pena para algumas pessoas do 8 de Janeiro era bem defensável e que achava que até poderiam fazer a discussão no Congresso. Eita!!!!! Imagina o que aconteceu? Os supremos estrilaram. Tanto que hoje cedo, ela correu para as redes para dizer que era claro que revisão de pena cabe única e exclusivamente ao Supremo.

E a sexta-feira, de repente, não mais que de repente, ficou animada. E lá foi o Sóstenes Cavalcante do PL (o partido do Valdemar Voldemort e que é usado pelo Bolsonaro) anunciar que conseguiu as mais de 250 assinaturas de deputados para pedir a urgência para a votação da anistia (a mesma que o Hugo Motta, dono da pauta e da Câmara frigorífica, dizia não ser o único assunto do momento). Mas não foi assim tão tranquilo.