Harvard revoltou-se e mandou um 'aqui não, Trump'

Daqui a pouco o Trump reelege o Lula também. O Financial Times escreveu que se tem alguém que está se beneficiando das tarifas do Trump, são os produtores de soja no Brasil. Aí o jornal lembra que o Brasil não tem lá muita infraestrutura para aumentar tanto as exportações. Daí, o que pode acontecer? Mais investimento em infraestrutura. Quanto mais investimento, mais a economia cresce. Daqui a pouco, Trump vai fazer a economia brasileira decolar e vai ajudar a reeleger o Lula.

Trump 2025, o verdadeiro cabo eleitoral do PT.

Comida não é água

Mas enquanto isso não acontece, Lula e o Sidônio que lutem com os dados do Datafolha que mostram que 58% dos brasileiros reduziram a quantidade de alimentos que compram por conta dos preços. Se é com Trump, se é com crédito, se é com dinheiro jogado de avião, não sei, mas os entendidos dizem que se Lula quiser se reeleger vai ter que mexer nesse carrinho de supermercado, talkey?

Anistia na fila quilométrica