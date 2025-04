Da série: Trump vai acabar reelegendo o Lula

E o Ricardo Nunes, o prefeito de São Paulo —agora um pouco mais conhecido— foi dar entrevista pro UOL e botou o dedo no olho do ministro Alexandre Silveira, das Minas e Energia, acusando Xandinho de agir contra o interesse público ao se amigar com a Enel. O prefeito questionou a renovação antecipada do contrato da empresa e sugeriu que há uma relação próxima entre Silveira e a companhia. Só sei que, se a galera começar a querer escarafunchar renovações antecipadas de contratos, vai acabar caindo na Comgás. Digo nada, só óleo, né, Doria?

Pra quem não lembra, Alcolumbre —o Davi estrela mais poderoso do Senado— também quer derrubar o Xandinho. Mas Xandinho quer se garantir e está lá, preparando um projeto pra isentar até 60 milhões de pessoas do pagamento da conta de luz. Sabe como é: um Trump sozinho não faz verão, BRASEW.

Você já conhece a Tixa News?

Política contada de um jeito leve e divertido é aqui com a Tixa, darling. Todo dia, ou melhor, toda noite, o que acontece na política brasileira chega no seu canal preferido com o boletim #éNoiteNaCidade. Clique em LEIA MAIS e venha nos conhecer, darling!

Quem faz a Tixa: Josette Goulart, Marcelo Chello, Juliana Souza e Pedro Vedovato.