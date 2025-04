Erika Hilton x EUA: visto aprovado, identidade negada

A Justiça da Espanha não quis extraditar Oswaldo Eustáquio, alegando que sua situação no Brasil pode ser agravada por suas posições políticas. Aí o Eustáquio foi dar entrevista pro Metrópoles e contou que sua filha adolescente escondeu o celular no túmulo do cachorro quando a PF bateu na porta. Resultado: a polícia ficou sem celular. Depois, a filha teria perdido o telefone, segundo ele. Mas Eustáquio garante que não tinha nada demais lá.

Só sei que o Xandão ficou pistola com essa história e mandou suspender o processo de extradição de um cidadão búlgaro solicitado pela Espanha. Segundo ele, foi por falta de reciprocidade. Sabe como é, né?... reciprocidade tá super em alta.

Chega, né BRASEW! Já quero o feriadão. Mas só na sexta. aff.

