O Supremo ensaia aderir à 'meia anistia'

Devo, não nego

E falando nisso, o Haddad —nosso Fernandinho Cabelo, que comanda a Fazenda— disse que vai faltar uns 10 bi no Orçamento do próximo ano e sugeriu adiar o pagamento dos precatórios. O bom dessas soluções é que a oposição nem pode reclamar. Alguém aí se lembra dos quase 100 bilhões que o Bolsonaro deixou de pagar no ano da eleição? E tudo, claro, com aval do Congresso.

Hacker aqui

E tá dando pano pra manga o caso do funcionário da Abin, a agência de inteligência do governo, que contou pra Polícia Federal que o governo espionou o Paraguai pra saber o que iam negociar no fim do acordo de Itaipu (revelado pelo UOL). O depoimento, que era sobre a Abin Paralela do governo Bolsonaro, acabou sendo liberado pra todo mundo no inquérito e, claro, vazou.