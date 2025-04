O papelão geral da República foi de quem?

Não sabemos sequer se o Lula vai manter o ministério das comunicações na cota do União Brasil.

Para os Perdidos. O União Brasil foi formado da união do DEM com o PSL. O DEM é aquele partido que era do ACM e o PSL o partido alugado por Bolsonaro para se eleger presidente em 2018. Na eleição seguinte, os deputados eleitos na onda Bolsonaro deixaram o PSL, mas o dinheiro do fundo partidário ficou. E o Rueda também ficou junto com Luciano Bivar, que era o dono original do partido. Bivar chegou a ser presidente do União Brasil e depois foi fritado por Rueda, que assumiu o cargo. Teve até casa pegando fogo no meio da disputa pela presidência do partido.

Vai que é tua, Kassab

Esse é o União Brasil, que metade (metade modo de dizer, pode ser um pouco mais ou um pouco menos) vota com Lula e metade vota contra Lula. Mas mesmo assim tem vários ministérios (três, contando com o das Comunicações). Tem gente já dizendo que pode ser que agora o Lula dê o ministério para o PSD do Kassab (que também anda grudado com o bolsonarismo de São Paulo e nunca se sabe o que sai do Kassab). Enfim, será que o centrão vai desembarcar?

Réus e mais réus