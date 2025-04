Cem anos do Trump, ops, cem dias

Digamos que com um atraso de anos, né, companheiro Lupi?

Lupi. E o ministro da Previdência segue dizendo que ele é o responsável pela nomeação do agora ex-presidente do INSS, que foi demitido depois do escândalo dos descontos vir à tona.

Lupi diz que ele era muito qualificado. Tem até PhD. Com tudo isso e não fez a tal análise criteriosa que agora o INSS promete fazer? Just saying.

Collor à beira-mar. E Collor vai ficar preso, por enquanto, por 6 a 4. O julgamento virtual terminou à meia-noite de segunda.

Gilmar e Nunes Marques vieram com umas teorias lá que, no fim das contas, tinham como objetivo reduzir a pena do Collor.

Se reduz a pena, ele nem vai preso. Enfim, ele segue preso (já foi condenado), e agora o Xandão mandou os advogados entregarem os exames que comprovam que ele tem mal de Parkinson.

Os advogados alegam a doença para tentar a prisão domiciliar. De frente para o mar.