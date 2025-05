Lula nas mãos do Huguito

O ex do INSS, que foi demitido pelo Lula e teve pedido de afastamento solicitado pela polícia, resolveu se explicar em entrevista pra Folha. Basicamente contou como a vida de administrar a aposentadoria não é fácil. Ele falou que suspender todos os acordos, como fez agora o governo por causa da investigação das fraudes, pode afetar até o seguro-funeral de uma galera (será que alguém pensou nisso?). Mas o ex falou difícil demais e botou a culpa no governo:

Várias coisas eu gostaria que fossem mais rápidas. Várias providências que eu tomei, não só nesse tema, demoraram porque o INSS é muito grande. Nossa folha de pagamento é de 40,6 milhões de brasileiros. Quando você vai mexer numa folha dessa, é um problemão.

By Alessandro Stefanutto, ex-presidente do INSS

Resolve aí, Rueda

Gleisi não falou só de INSS hoje. Resolveu atiçar o novo Desunião Brasil com o PP. No anúncio da federação, os chefes dos partidos, Rueda e Ciro Nogueira, andaram mostrando que são oposição. E aí tem o Alcolumbre, que é mais situação.