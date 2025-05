PDT larga bomba do INSS no colo de Lula e foge

O governo não está dando a reciprocidade e o respeito que o PDT julga merecer.

Fiquei aqui pensando qual seria a reciprocidade que eles queriam, levando em conta que o PDT jogou a bomba do INSS e fugiu.

Eis o tamanho da bomba

Carlos Lupi, o homem do PDT que pediu demissão do cargo, era o ministro da Previdência e ficou sabendo lá no começo de 2023 que tinha problema nos descontos da folha de pagamento dos aposentados. O que fez o Lupi? Sentou na burocracia. E o que aconteceu? Os descontos, que eram de uns 700 milhões de realezas no último ano do governo Bolsonaro, chegaram a quase R$ 3 bilhões no ano passado. Isso, darling, durante a gestão de Lupi.

E o ex-ministro ainda garantiu que ele é o responsável pela nomeação do Alessandro Stefanutto para presidente do INSS (a polícia pediu o afastamento do tal Stefanutto do cargo até o fim das investigações, e ele pediu demissão a mando de Lula).

Pensamento aleatório

Achei maravilhoso o Cirão das Massas —sim, ele, Ciro Gomes— dizendo que a culpa disso tudo é do Temer, do Bolsonaro e do Lula e que eles querem transferir para os auxiliares. Gente, sempre ressuscitam o Temer. Adoro.