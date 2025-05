Ruizito, em boca fechada não entra mosca!

Nada está tão ruim que não possa piorar —e a crise do INSS no governo Lula não melhora um tiquinho. Muito pelo contrário. Quer ver? Foi ministro do Lula falando mal de ministro do Lula. Foi advogado do governo decidindo por conta própria excluir entidades do bloqueio de patrimônio. Foi ministra dizendo que vai usar dinheiro público pra cobrir o rombo dos aposentados.

Vem que eu explico, porque aqui no éNoiteNaCidade, a Tixa só conta o melhor do que aconteceu no dia, no BRASEW. (Assina a newsletter que chega quase meia-noite, darling.)

O chefe da Casa Civil de Lula, Rui Costa, resolveu dar uma entrevista pra O Globo e saiu falando mal do ministro do presidente que ajudou a expor as fraudes (o da Controladoria-Geral da União). Sim, believe me. O ministro do Lula falando mal do ministro do Lula no meio dessa crise toda dos aposentados. Ruizito, companheiro... em boca fechada não entra mosca. (Se bem que lagartixa adora uma mosca.)