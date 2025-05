Supremo x Câmara

O supremo Dino estava meio irritado com a decisão da Câmara e mandou até um "tirania" e uma menção às emendinhas (aquele dinheirinho que deputados usam para mandar recursos para suas cidades, sem esclarecer muito como usam o dinheiro e que virou a treta mor do Congresso com o Supremo)

Somente em tiranias, um ramo estatal pode concentrar em suas mãos o poder de aprovar leis, elaborar o orçamento e executá-lo diretamente, efetuar julgamentos de índole criminal ou paralisá-los arbitrariamente —tudo isso supostamente sem nenhum tipo de controle jurídico.

Carlita Carabina

A Primeira Turma do Supremo anda ativa que só ela. Além do julgamento do caso da suspensão da ação do Ramagem, os ministros formaram maioria para condenar Carla Zambelli a dez anos de prisão. E o que é pior para Zambelli é que Bolsonaro nem defende a anistia por causa dela.

A deputada foi condenada por ter invadido, segundo a decisão suprema, os sistemas do Conselho Nacional de Justiça. Ela contratou o hacker de Araraquara para fazer o serviço e eles brincaram até de emitir ordem de prisão do Xandão contra o próprio Xandão. Agora deu ruim. O hacker deve ser condenado a nove anos e três meses de prisão. Xandão já votou para que eles cumpram as penas em regime fechado. Além de Xandão, Dino e Zanin seguiram o voto.