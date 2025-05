Congresso volta só depois do Carnaval

Outro projeto importante aprovado? O Orçamento de 2025. Detalhe: Orçamento esse que já devia ter sido aprovado no ano passado, mas os parlamentares não chegaram a um acordo com o rolê das emendas. Sei lá, darling, deve ter tido outras coisas muito, muito, muito importantes, a gente é que não se lembra.

Já a oposição

A oposição está lá naquela de brigar pela anistia. Nessa, conseguiu aprovar o fim da ação penal contra o Alexandre Ramagem —mas o Supremo já derrubou a manobra marota. Foi uma manobra marota porque a Constituição diz que a Câmara pode suspender uma ação penal contra um deputado por crimes cometidos durante o mandato. A questão é que Ramagem foi acusado de cometer crimes antes do mandato. Aí o Huguito Motta, depois de voltar das férias, digo, do encontro importante do Brasil em Nova York, vai ter que lidar com isso daí.

Dizem algumas fontes supremas que ele estava cheio de rapapés para dizer que não foi culpa dele terem aprovado a derrubada da ação penal.

A oposição também se articulou para instalar a CPMI do INSS. Já protocolaram o pedido na presidência do Senado, enquanto Alcolumbre viaja com Lula pela Rússia e pela China. Mas, porém, todavia, entretanto, contudo, a comissão só é instalada se Davi ler o requerimento em plenário. Davi já provou que faz o que quer, afinal, ele é o Alcolumbre estrela do Senado.