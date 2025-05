O poder acende todos os seus demônios.

O INSS começou a avisar 9 milhões de aposentados sobre descontos em seus salários. Agora eles terão que informar se autorizaram ou não o desconto. O problema é que o aposentado que não tiver acesso a telefone ou ao aplicativo Meu INSS não terá o que fazer. A Polícia Federal lançou uma operação hoje por causa de criminosos que se apossaram de perfis das pessoas no Gov.br. Aff, não para. Problemas no sistema de biometria. Vai vendo.

E o TikTok da Janja?

Imagem: Arte: TixaNews

E, lá na China, a Janja andou levando uma invertida do Xi Jinping (o líder supremo chinês). Ela pediu a palavra (quebrando o protocolo) para reclamar que o TikTok só fica incentivando a extrema direita. A informação foi vazada para a Andréia Sadi, da GloboNews, por uns alguéns que viajaram juntos na comitiva do governo Lula.

O Xi disse que era só o governo banir o aplicativo. Eu ri, darling. Sinto informar, mas achei o Xi espirituoso. (E a Janja podia ter reclamado que o TikTok não tira conteúdo criminoso e violento que afeta crianças e adolescentes, né?)

Enquanto isso, por aqui, o pessoal anda espalhando a fake de que a Janja levou 200 malas com a grana desviada dos aposentados do INSS para a viagem, e agora a Advocacia-Geral da União está notificando as redes para removerem as publicações.