O Brasil anda desse jeitinho aqui ó

Agora eles chegaram a um acordo para acabar com a pendenga e, nesta quinta-feira, às oito da matina, eles vão ao banco BTG —do Andrezito— assinar os papéis. Joesley então terá que fazer um Pix de R$ 15 bilhões para os indonésios. À vista. Aí, enfim, o caso será encerrado. (Claro que não é Pix, darling, mas é à vista.)

É, darling, esse negócio de parcelamento é coisa de classe média ou coisa das autoridades que topam parcelar em 25 anos multas por conta de casos investigados de corrupção. (Ahã, foi uma direta.)

A propósito, tudo isso está acontecendo às vésperas do aniversário do Joesley Day. Aquele dia em que o Lauro Jardim revelou as conversas gravadas com Michel Temer. Tem que manter isso, viu?

