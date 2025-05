Agora todo mundo quer a CPI do INSS?

De repente, não mais que de repente, os petistas começaram um a um a dizer que apoiam a CPI do INSS. Na verdade, CPMI (o M é de mista, ou seja, com deputados e senadores). O líder do PT no Senado, Rogério Carvalho. O senador Jaques Wagner. Até o novo ministro da Previdência, Wolney Queiroz —que ficou no lugar do Lupi— disse que quer CPMI.

Mas o que mudou? Se não pode com eles, junte-se a eles. E começou o éNoiteNaCidade de hoje.

Vocês sabem que Alcolumbre, a estrela de Davi que manda no Senado, viajou com Lula para a Rússia e a China, né?