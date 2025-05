Azedou o pé do frango

Azedou a vida dos Estados Unidos, que perderam a nota máxima de uma agência de classificação de risco.

Azedou o humor do Bolsonaro, que agora não para de falar que vai morrer na prisão por causa de um golpe da Disney com Pateta, Minnie e Pato Donald (pior que eu visualizei os milicos nos personagens, BRASEW).

Azedou a paz do Supremo Dino, que andou dizendo que tem uma chapa imbatível para o governo do Maranhão, e agora o Nikolas quer o impeachment do ministro.

Azedou a relação da Câmara com o Supremo depois que a Câmara suspendeu a ação penal contra o Ramagem, e o Supremo derrubou a decisão dizendo que só pode suspender a parte do quebra-quebra do 8 de Janeiro (mas não do golpe).

Azedou a vida do Ramagem, que achava que ia ter a ação suspensa, mas Xandão suspendeu só parte do processo criminal.

Azedou a vida do mercadinho com a expectativa de que Haddad, nosso Fernandinho Cabelo, saia do governo daqui a dez meses para concorrer ao Senado.