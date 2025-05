Déjà vu do orçamento secreto e otrascositasmas

Os cientistas estão reclamando oficialmente (por uma nota de repoodle) do governo Lula, por causa do decreto que permite ao Ministério da Educação liberar apenas 61% do orçamento para as universidades públicas. Eles estão alertando que o governo está empurrando os mais vulneráveis para o ensino privado. Eu diria que para fora da universidade mesmo, né, darling?

E entre os que assinam a nota está Renato Janine Ribeiro, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Ah, Tixa, deve ser bolsonarista. Nada, darling, foi ministro da Dilma e, se tem uma coisa que ele não é, é bolsonarista.

Tretas Supremas

Imagem: Arte: Marcelo Chello

E deixei o Supremo por último porque você viu a novela-newsletter que lançamos em parceria com o UOL???? É o Tretas Supremas, que vai ao ar toda segunda ao meio-dia, e você fica sabendo tudo sobre os personagens dessa novela mara aqui.

E podemos garantir que, no primeiro capítulo, que vai ao ar na próxima segunda, vai ter Xandão enquadrando o general Freire Gomes, o ex-chefão do Exército. Começaram as oitivas das testemunhas do caso do golpe, BRASEW.