E eis que Xandão dá uma piscada verde-oliva

Golpe não tem "tentativa", avisa Xandão —mas dois fardados escapam do paredão. O Planalto faz cafuné em Davi Alcolumbre com a chave da Codevasf. Huguito trava o "perdão geral" do 8/1. Michelle cheia de poder no PL. Ministro das Relações Exteriores salva Janja e desmente Lula. Lá vêm as notícias do #éNoiteNaCidade da TixaNews, a newsletter preferida do BRASEW!

Julgamento do golpe

Xandão convocou o coro completo da Primeira Turma para carimbar a ficha criminal de dez integrantes do "núcleo tático" do golpe (que inclui a galera que é acusada de tentar tramar o sequestro do próprio Xandão). E o Supremo já chegou explicando (em palavras mais bonitas, claro, mas a gente aqui traduz): golpe se começa, golpe já é crime, ponto final.