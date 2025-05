Bolsonaro tentou, mas a boiada pode acabar passando no governo Lula

Os advogados, ministros supremos e jornalistas que acompanham o julgamento (Xandão proibiu transmissão ou gravação) dizem que o procurador quase-amigo-geral da República mudou de postura. Andava meio soft e, por isso, o general Freire Gomes teria amenizado os acontecimentos em favor de Bolsonaro.

E nesta sexta tem mais depoimento, e o Xandão negou o pedido do comandante da Marinha, Marcos Sampaio Olsen, que queria se livrar do testemunho. O comandante é testemunha do almirante Almir Garnier (que está em maus lençóis por ter botado seus fuzileiros à disposição do Bolsonaro). Olsen tentou alegar que não tinha nada a dizer, mas Xandão disse que vai ter que testemunhar sim —e a própria defesa do almirante insistiu no depoimento.

E Xandão trabalhou bastante hoje. Ele também negou o pedido de liberdade do general Walter Braga Netto, que está preso desde dezembro.

E a liberdade?

E a grande novidade mesmo da Justiça é uma juíza do Rio Grande do Sul condenando uma jornalista do jornal Zero Hora a pagar 600 mil reais de indenização a uma desembargadora por divulgar o seu salário.