Haddad diz que ouviu o país. Me passa o número?

Onde Haddad recuou?

O governo recuou na cobrança do IOF dos fundos de investimento no exterior. (Sim, darling, só quem é sofisticado e tem dinheiro investido no exterior tem isso.)

Foi uma gritaria porque pareceu um rolê de controle de capitais, que restringe a entrada de dinheiro num país. Sidônio Palmeira, o publicitário-geral da República, disse que eles tinham que corrigir a história rapidamente. (Medo dos vídeos a la Pix do Nikolas Ferreira.)

A situação do Haddad ficou assim: irritou o mercado (mas ouviu o país e voltou atrás). Irritou o Galípolo, presidente do Banco Central, porque mexeu no imposto de operações financeiras (regulado pelo BC) sem falar com ele. Irritou o Rui Costa (esse já é eternamente irritado com Haddad) porque fez barbeiragem. Irritou o Sidônio porque anunciou um aumento de imposto e ainda com barbeiragem.

Vamos combinar que Haddad já virou expert nisso. Lembra no ano passado quando anunciou um pacote para equilíbrio fiscal e junto anunciou o corte do imposto de renda pra quem ganha 5 mil reais? E que até hoje não rolou?