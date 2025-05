Lá vai o Xandão!

A propósito, a provocação para o procurador-geral sugerir a investigação veio de uma notícia-crime protocolada pelo deputado Lindbergh Farias, do PT. Se essa investigação é boa ou ruim, só saberemos mais pra frente.

Só sei que as notícias dão conta de que o Itamaraty não quis dar respostas contundentes às declarações de Marco Rubio na semana passada (o secretário de Estado de Trump que falou que pode haver sanção). Os diplomatas brasileiros estão dizendo ao governo americano que essa treta aí é not good para as relações bilaterais.

O filho 01, o Flavitcho, senador, apareceu na cena e já disse que o Gonet, que é o procurador-geral, é o mais novo candidato a ser sancionado pelos States.

O último dos moicanos

Por falar em Lindbergh, o deputado saiu hoje em defesa de Haddad, nosso Fernandinho Cabelo, o homem do imposto. O deputado disse à GloboNews que a decisão de Fernandinho de aumentar o IOF —aquele imposto sobre operações financeiras— só pega as pessoas mais ricas e que, se não tiver aumento de imposto para fechar a conta do governo, será preciso cortar recursos de benefícios sociais. O discurso é bom, mas pena que Haddad não participa de reuniões da comunicação do governo, né?