Marina Silva, de repente, ficou gigante

Os senadores Omar Aziz, Marcos Rogério e Plínio Valério querem nos provar que são os homens do atraso, BRASEW. Hoje tem o atraso com os senadores. Hoje tem o futuro com a Marina. Hoje tem o PT atrás do Dudu. Hoje tem os parlamentares atrás das emendas e o Dino querendo tirar as emendas. Hoje tem depoimentos do golpe. O éNoiteNaCidade da TixaNews só começou.

O Senado Federal aprovou um projeto de lei que muda drasticamente o licenciamento ambiental no país e permite que obras gigantes sejam feitas sem muitos estudos de impacto ambiental. (Grandes obras, darling, sabe como é: muito investimento, muitos bilhões). Lembra da boiada? Aquela boiada do Ricardo Salles? Então, os senadores deixaram passar.

Aí hoje eles pegaram uma mulher, preta, de origem humilde, uma das maiores ambientalistas do país, e resolveram que queriam humilhá-la. Foram machistas, misóginos, como se diria lá no Rio, foram ixcrotos.