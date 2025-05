A tabela de preços do novo escritório do crime

O caso do comando do crime

A polícia chegou nesse novo escritório do crime porque eles são suspeitos de terem assassinado um advogado de nome Zampieri, lá no Mato Grosso. Tixa do céu, quem é Zampieri? Então, darling, esse advogado estava metido em uma disputa de uma fazenda que valia uns R$ 100 milhões. E foi morto. Quando a polícia foi investigar a morte, encontrou no celular do advogado indícios de pagamentos de propinas a desembargadores e assessores de ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) —que não é o Supremo, darling. Não se confunda. Foi aí que começou a investigação de venda de sentenças e corrupção no Judiciário.

Só sei que Xandão, Cristiano Zanin e o Pacheco, o Rodrigo mais alto do Senado, entraram na listinha do Comando do Crime (que se autointitulou Comando de Caça aos Comunistas).

O Xandão neste momento está assim: era alvo do Comando do Crime. Era alvo do povo que tramou um golpe de Estado. É alvo de sanções do governo americano que diz que ele é quem está limitando a liberdade de expressão. Só dá o Xandão, BRASEW.

Vamos às sanções americanas