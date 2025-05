The Bolsonaros se preparam para invadir o Senado

E o Jair Renan? Parece que esse vai ficar como vereador mesmo, darling.

E o Tarcísio? Esse parece que os Bolsonaros querem que fique como governador de São Paulo mesmo. Hoje, Thorcísio, o governador de São Paulo que se acha o Thor, foi ouvido como testemunha no processo das tramas golpistas e disse que nunca ouviu Bolsonaro falar em golpe. Xandão não perguntou nada, o procurador-geral não perguntou nada e só o advogado de Bolsonaro fez perguntas. Ficou assim, uma testemunha fria.

A propósito, no começo da próxima semana acabam as oitivas das testemunhas. Alguns juristas avaliam que até agora as testemunhas só reforçaram as denúncias do Ministério Público (especialmente o depoimento do ex-chefe da Aeronáutica). O processo vai entrar em nova fase. Acusação e defesa vão tentar produzir provas, fazer perícias, essas coisas todas.

É isso, BRASEW, vou ali ver se o Valdemar Voldemort vai deixar tudo isso acontecer e já volto.

