Por que será que o Supremo atropela o Congresso?

Farra do INSS: vai sobrar para o Congresso

Pipocam as notícias de que parlamentares —e muitos deles— estariam envolvidos na Farra do INSS. Por isso, a Polícia Federal já se prepara para mandar a investigação para onde? Para o Supremo Tribunal Federal.

Então é isso, terminamos como começamos.

Peraê, peraê, peraê.

Estava esquecendo dessa. A repórter Ana Flor, da GloboNews, escreveu sobre as prioridades do governo Lula para tentar reverter tanta coisa ruim na sopa de letrinhas (Pix, IOF, Farra do INSS). Quais seriam as prioridades publicitárias? Pé-de-Meia, gratuidade de energia para baixa renda com o Luz do Povo e o Gás para Todos. Fiquei pensando aqui: esse Pé-de-Meia é campeão das listinhas do governo, não? Só dá ele desde o começo do ano (sim, o rolo do Pix foi no começo do ano e já estamos em junho).