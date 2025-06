Zambelli meteu o louco e atrapalhou o mito de novo?

Carla Zambelli fugiu do Brasil. Ela foi condenada a dez anos de prisão pelo Supremo por conta do rolê com o hacker que invadiu o Conselho Nacional de Justiça e emitiu uma ordem de prisão do Xandão contra o próprio Xandão. No julgamento, a suprema Cármen Lúcia chegou a falar coisas do tipo "desinteligência natural". Pois bem, na esperteza, Zambelli saiu do país, tudo indica que pela Argentina. De lá foi para os Estados Unidos, alegando que está em busca de tratamento médico, mas logo já disse que ia para a Itália, onde o Xandão não poderia prendê-la.

Zambelli fugiu. E agora, mito?

E por que isso pode atrapalhar Bolsonaro? Porque as notícias já dão conta que a saída de Zambelli do país acendeu o alerta geral e os supremos já analisam agora como podem aplicar prisões preventivas sob risco de fuga ou outros protocolos para evitar fugas. Não que Bolsonaro tenha intenção de fugir —ele já garantiu que não vai fugir. Mas ele é réu no processo da tentativa de golpe e tem histórico de se proteger na Embaixada da Hungria.

Para os Perdidos: Bolsonaro já culpou Zambelli por ter perdido a eleição depois que ela saiu armada no meio do bairro chique de São Paulo atrás de um cidadão.

