A economia respira. O INSS segue em coma

A cúpula da polícia

E o povo já tá de olho no julgamento marcado pra semana que vem da antiga cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal. Os policiais são acusados de omissão durante os atos golpistas do 8 de Janeiro. O caso é considerado uma prévia do caso de Bolsonaro, já que serão as primeiras autoridades a serem julgadas nos processos do golpe.

Dino, o incansável

O supremo Dino não quer saber de dar vida mansa nem pro Congresso nem pro Executivo. Mandou ambos explicarem as suspeitas de irregularidades em repasses de dinheiro das emendas parlamentares a ONGs. O Congresso tava fazendo a egípcia, dizendo que isso requer examinar caso a caso e que esse não é o escopo da ação que tramita no STF e blá-blá-blá. Dino não ficou sensibilizado com o argumento. Gente, por que é tão difícil explicar, hein?