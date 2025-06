Musk tem um dragão (real oficial) pra usar contra Trump

A real-oficial Guerra dos Drones começou, BRASEW. (Fujam para as montanhas.) De um lado, Musk Siberiano —o Elon. Do outro, Donald J. Trump (o J é de João. Juro). O amor acabou, e tem um dragão de verdade no meio dessa história que pode botar fogo no cenário mundial. Eis que finalmente vamos descobrir se Elon Musk é mesmo o homem mais poderoso do mundo. Fica aqui com a TixaNews no #éNoite pra entender que dragão é esse —e por que ele pode incendiar o planeta.

A essa altura do campeonato, é bem provável que você já tenha sido impactado pela treta cósmica do século: Musk e Trump armando o maior barraco nuclear mundial. Se não viu, te atualizo: eles estão trocando juras de morte nas próprias redes sociais. Tudo começou com Trump dizendo que ele demitiu o Elon e que o Elon está chateado porque ele, Trump, está acabando com os benefícios para o carro elétrico.

(O melhor? Pra acompanhar a briga, você tem que ficar pulando de aplicativo — do X pra Truth, da Truth de volta pro X. Era tão mais fácil quando ficava todo mundo no Twitter. Volta, Twitter.) Em determinado momento, a treta teve direito a exposed de escândalo sexual, com Musk dizendo que Trump estava na listinha do Epstein (que é sinônimo de pedofilia nos Estados Unidos).