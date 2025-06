Lacrar ou não lacrar. Eis a questão

Bolsonaro convoca seus súditos a assistir seu testemunho perante o Xandão. Promete que não vai lacrar. (Qual a graça de assistir, então?) A polícia tenta encontrar Dudu Bolsonaro, investigado por estar fazendo treta nos Estados Unidos, mas ele não responde o zap. (Cadê você, Dudu? Só responde jornalista?) A Zambelli segue em paradeiro incerto e não sabido (e só com 2 mil na conta). (Cadê o dinheiro?) Pesquisa diz que eleitores estão preocupados com a saúde do Lula. E, em Paris, Lula faz pose de jovem sarado. O resumo do #éNoite só está começando.

Hoje foi dia de Bolsonaro fazer discursinho em Brasília durante evento do PL Mulher, junto com Michelle. Ele convocou seus súditos, digo, apoiadores, a acompanhar seu discurso, digo, seu depoimento, perante o Xandão na próxima semana. Depois das testemunhas, será a vez dos réus do processo de tentativa de golpe de darem suas versões dos acontecimentos. Mas Bolsonaro garantiu que não vai lacrar quando ao vivo estiver.