Tratativas do golpe: a bravata do guaraná

Os réus do bloco do Bolsonaro começaram a depor hoje, BRASEW. E só quero dizer que teve guaraná, salgadinho, cartinha para Bolsonaro nunca entregue e o advogado do nosso ex querendo livrá-lo do 8 de Janeiro. Vem ler o #éNoite de hoje e, ainda, de quebra, saber que impostos o Haddad quer aumentar agora.

Mauro Cid, aquele ex-faz-tudo do Bolsonaro e que delatou todo mundo, foi ao Supremo, bateu continência pros generais (que eram generais), apertou a mão do Bolsonaro e quase mandou um beijo para o Xandão. Mas aí, durante o interrogatório, ele saiu com essa: as reuniões de kids pretos eram "conversas de bar" e o papo deles no zap era só bravata. Xandão reagiu no modo ironia suprema:

"Com guaraná e salgadinho? Então não era conversa de bar."