O dia em que Bolsonaro pediu desculpas pro Xandão

A lei garante que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Logo, pode mentir para se proteger. (Isso, darling, depois Bolsonaro vai dizer que estava mentindo porque não queria ser preso, porque afinal esse sistema é muito cruel, e todo mundo vai acreditar. A gente que lute.)

Então deixa ver se entendi o resumo da ópera: só não teve golpe porque não tinha clima?

Oi, general Heleno

Imagem: Arte: Marcelo Chello

Mas melhor mesmo foi ver o general Heleno depondo. Não quis responder às perguntas do Xandão. Não quis responder às perguntas do procurador-geral. E, ao responder às perguntas do seu advogado, posso garantir que o próprio advogado não queria que ele respondesse.

O advogado bem que tentou fazer, por exemplo, com que o general deixasse claro que nos últimos dois anos já não tinha tanto acesso a Bolsonaro. Mas o general fez questão de dizer que, apesar de Bolsonaro ter menos tempo por causa do tanto de gente do PL que entrava e saía do gabinete, ele tinha acesso quando quisesse.