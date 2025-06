Até quando o Congresso vai brincar com dinheiro público?

Ei, você aí, preocupado com quem vai se eleger ou se candidatar em 2026? Se Lula ou Bolsonaro? Eu, se fosse você, me preocuparia mesmo é com quem vai eleger para o Congresso Nacional. Porque, não quero dizer nada, mas como diria Paulo Guedes: tá uma festa danada por lá. Quer ver?

Como falamos ontem, o Haddad —nosso Fernandinho Cabelo— soltou a Medida Provisória para tentar achar recursos, aumentar a arrecadação e fechar as contas do governo. Também lançou um novo decreto cancelando o anterior que aumentava o IOF (aquele que gerou a choradeira). E só o que se ouviu falar é que ninguém gostou das novas medidas do Haddad.

Os parlamentares, por exemplo, chiaram com o aumento do imposto das bets (oi? sério? por quê? Não são as bets que só ganham em cima de quem perde? Por que não podem pagar mais imposto?).