O vai e volta do Xandão

E esse Bibi, hein? Benjamin Netanyahu, o Bibi, é aquele líder de direita israelense que não acaba nunca com a guerra de Gaza e agora resolveu atacar o Irã. O Irã se levantou e disse que abriram as portas do inferno e contra-atacou. O medo agora é de uma guerra nuclear.

Só sei que o Bibi está mais ousado que Trump. O governo americano jura que não apoiou os ataques ao Irã. Outro dia Bibi se uniu com a extrema direita para manter seu governo. Ele é primeiro-ministro e precisa do apoio do parlamento para continuar no poder. E ele não sai do poder faz tempo.

Olá, escusas. Quanto tempo!

O ex-ministro da Defesa de Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira, achou por bem pedir escusas publicamente a seu próprio advogado depois que meio que o xingou quando foi questionado sobre a reunião do 14 de dezembro.

"Vai me perguntar sobre a reunião, cara?", interrompeu Nogueira com indignação, durante interrogatório no STF.