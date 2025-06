Falo do indulto do Bolsonaro ou do aviso do Trump?

A César o que é de César

O próximo presidente do Supremo, Edson Fachin, disse hoje que não é legítimo ao STF invadir a "seara do legislador". Palmas, ministro. Ele afirmou que precisa haver contenção na atuação da Justiça. É o que os congressistas vivem reclamando. Pelo visto, Fachin já tá com sua bandeira pronta pra tremular a partir de setembro.

Férias (de quem?)

E eu que descobri hoje que o Haddad, nosso Fernandinho Cabelo, tirou férias? E eu achando outro dia que ele nunca tirava. Mas parece que ele volta no domingo. Levando em conta o feriadão e que o Congresso não é muito afeito ao trabalho em feriado, tá tudo certo mesmo com a pedra do IOF no sapato.

As notícias, inclusive, dizem que, apesar de os deputados terem aprovado a urgência do projeto que derruba o aumento do IOF, os líderes decidiram esperar duas semanas.

(Para os perdidos: com a urgência aprovada, o projeto pode ir direto ao Plenário, sem passar pelas comissões. Mas isso não quer dizer que vai ser votado rápido. Pode levar semanas. Tudo depende do Huguito. E segundo o governo, não será votado tão já.)