Aquele momento Dilma do governo Lula

Vai se criando um clima terrível na base do governo no Congresso. A semana mal teve gente trabalhando por lá, por conta do feriadão, e mesmo assim o governo Lula sofreu derrota atrás de derrota. Hoje te contamos esse rolê e o plot twist do advogado que guardou as conversas que teve com Mauro Cid e agora seu cliente foi preso pelo Xandão. Tem ainda a hora e a vez do Carluxo e as mais de mil páginas da "Abin paralela". Vem ler o éNoite.

Derrota número 1: deputados aprovaram urgência para votar o projeto que derruba o decreto do IOF do governo Lula. Derrota número 2: Davi Alcolumbre, a estrela mais alta do Senado, cria a CPI do INSS. Derrota número 3: parlamentares derrubam vetos de Lula e, com isso, a conta de luz vai subir. Tá fácil, tá difícil, vou ali comprar um pãozinho na padaria.

E já tem os que estão sentindo cheiro de sangue. As notícias e análises de colunistas importantes (como a Vera Rosa no Estadão) já dão conta de que Ciro Nogueira, o cacique do PP, junto com Rueda, do União Brasil, já articulam para deixar Lula sangrar ainda mais daqui até a eleição. Os dois partidos têm uns quatro ministérios no governo, mas já querem se aproveitar do bad moment e potencializá-lo.